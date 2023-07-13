13 липня, 2023
Литва

Зеленський зустрівся зі Столтенберґом

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Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар НАТО Єнс Столтен­берґ у Вільнюсі. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України)

ВІЛЬНЮС. – 12 липня Президент України Володимир Зеленський мав зустріч із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом у Вільнюсі.

„Ми вже пройшли великий шлях у взаємосумісності з НАТО. Наші воїни мають максимально свіжий досвід співпраці з різними членами Альянсу. Вміле застосування зброї країн НАТО нашими воїнами довело, що ґльобальна демократія сильніша, ніж будь-які терористичні загрози будь-кого щодо нас. При цьому навіть у час повномаштабної війни з Росією Україна продовжує реформи, і в межах нашого шляху інтеґрації в ЕС чітко визначено, що конкретно ми маємо робити, і ми це робимо“, – сказав В. Зеленський під час спільної з Є. Столтенберґом прес-конференції за результатами зустрічі у Вільнюсі.

Учасники кампанії „Піднімаю прапор за Україну в НАТО“ у Вільнюсі. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України)

Президент високо оцінив рішення членів НАТО щодо скасування для України необхідности Пляну дій щодо членства (ПДЧ). Водночас, на його переконання, саміт був би результативнішим, якби Україна отримала запрошення до членства в Альянсі.

„Можемо констатувати, що результати саміту гарні, але, якби було запрошення, вони були б ідеальні“, – зазначив В. Зеленський. Він також високо оцінив підтримку з боку Генерального секретаря НАТО й подякував за його зусилля та увагу до України.

Є. Столтенберґ привітав рішення членів НАТО надати Україні довгострокову безпекову допомогу, що дасть змогу стримати будь-яку можливу аґресію з боку Росії після закінчення війни.

Прес-конференція Володимира Зеленського і Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа у Вільнюсі.

В. Зеленський і Олена Зеленська взяли участь кампанії „Піднімаю прапор за Україну в НАТО“. На площі Лукішкєс у Вільнюсі подружжя Зеленських зустріли Президент Литви Ґітанас Наусєда та перша леді Діана Наусєдєнє. Глави двох держав отримали з рук волонтера, співзасновника волонтерського руху „Blue and Yellow“ Йонаса Охмана прапор України, переданий українськими військовими з Бахмута. Також цей стяг пронесли вулицями Вільнюса бігуни-маратонці.

На площі Лукішкєс – подружжя Зеленських, Президент Литви Ґітанас Наусєда та перша леді Діана Наусєдєнє.

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