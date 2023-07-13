Зеленський зустрівся зі Столтенберґом

ВІЛЬНЮС. – 12 липня Президент України Володимир Зеленський мав зустріч із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом у Вільнюсі.

„Ми вже пройшли великий шлях у взаємосумісності з НАТО. Наші воїни мають максимально свіжий досвід співпраці з різними членами Альянсу. Вміле застосування зброї країн НАТО нашими воїнами довело, що ґльобальна демократія сильніша, ніж будь-які терористичні загрози будь-кого щодо нас. При цьому навіть у час повномаштабної війни з Росією Україна продовжує реформи, і в межах нашого шляху інтеґрації в ЕС чітко визначено, що конкретно ми маємо робити, і ми це робимо“, – сказав В. Зеленський під час спільної з Є. Столтенберґом прес-конференції за результатами зустрічі у Вільнюсі.

Президент високо оцінив рішення членів НАТО щодо скасування для України необхідности Пляну дій щодо членства (ПДЧ). Водночас, на його переконання, саміт був би результативнішим, якби Україна отримала запрошення до членства в Альянсі.

„Можемо констатувати, що результати саміту гарні, але, якби було запрошення, вони були б ідеальні“, – зазначив В. Зеленський. Він також високо оцінив підтримку з боку Генерального секретаря НАТО й подякував за його зусилля та увагу до України.

Є. Столтенберґ привітав рішення членів НАТО надати Україні довгострокову безпекову допомогу, що дасть змогу стримати будь-яку можливу аґресію з боку Росії після закінчення війни.

В. Зеленський і Олена Зеленська взяли участь кампанії „Піднімаю прапор за Україну в НАТО“. На площі Лукішкєс у Вільнюсі подружжя Зеленських зустріли Президент Литви Ґітанас Наусєда та перша леді Діана Наусєдєнє. Глави двох держав отримали з рук волонтера, співзасновника волонтерського руху „Blue and Yellow“ Йонаса Охмана прапор України, переданий українськими військовими з Бахмута. Також цей стяг пронесли вулицями Вільнюса бігуни-маратонці.