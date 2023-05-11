Зеленський відвідав Фінляндію і Нідерлянди

ГЕЛЬСІНКІ. – 4 травня Президент України Володимир Зеленський здійснив візити до Фінляндії та Нідерландів. У Гельсінкі він ознайомився з досвідом приєднання до НАТО.

У Нідерляндах президент провів переговори з прем’єрами цієї країни та сусідньої Бельгії, але і побував у Гаазі. Бельгія та Нідерлянди підтвердили свою непохитну підтримку незалежности, суверенітету й територіяльної цілісности України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також свою повну підтримку невід’-єм-ного права України на самооборону та вибір власних заходів безпеки.

Україна, Бельгія та Нідерлянди повторили свою вимогу згідно з рішенням Міжнародного суду ООН від 16 березня 2022 року, щоб Російська федерація негайно, повністю та безумовно вивела всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з військовими чи нереґулярними збройними формуваннями, якими може керувати або які може підтримувати Російська федерація, а також вивела будь-які організації та осіб, які можуть бути під її контролею або керівництвом.

4 травня В. Зеленський відвідав базу Королівських військово-повітряних сил Нідерляндів й зустрівся з військовослужбовцями Збройних сил України, які проходять навчання в Нідерляндах, курсантами Військового інституту, а також із пораненими воїнами, які перебувають на реабілітації в лікувальних закладах.

Звертаючись до Прем’єр-міністра Нідерляндів Марка Рютте й Міністра оборони Кайси Оллонґрен, Президент подякував їм і всім у Нідерляндах, хто допомагає Україні.

К. Оллонґрен зазначила, що ця база – одна з локацій, на якій Нідер-лянди готують військове обладнання та озброєння для України. Вона наголосила, що Нідерлянди продовжать допомагати українському народові в його прагненні відбити російську аґресію.

В. Зеленський оглянув зразки військової техніки, яку передають Україні, спілкувався з інструкторами, котрі проводять навчання українських військовослужбовців, зокрема щодо використання сучасних західних систем озброєння.

Крім того, Президент спілкувався з експертами-криміналістами, які займаються збором доказів російських злочинів на території України.