КИЇВ. – 21 липня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Вадима Пристайка з посади Посла України у Великобританії. Він обіймав цю посаду з червня 2020 року. Перед тим був Міністром закордонних справ України.

Звільнення відбулося після того, як посол публічно розкритикував В. Зеленського за його коментарі у бік британського міністра оборони. Це сталося після суперечки довкола вимог до українського Президента Зеленського бути більш вдячним за західну військову допомогу.

Разом з очікуваним відходом з посади Бена Воллеса, який впродовж всієї повномаштабної війни в України очолював британське міністерство оборони, це символізує значні зміни у взаєминах між Києвом та Лондоном, вважає журналіст The Guardian Патрік Вінтур. Він акцентує, що публічна критика свого національного лідера, яку демонстрував В.Пристайко, дуже незвична поведінка для дипломата.

Раніше В. Пристайко відверто визнавав, що український контрнаступ не був таким успішним, як дехто сподівався.

В.Пристайко викликав хвилю обурення, коли заявив, що Україна зазнає „колосальних втрат“ і втрачає людей „наліво і направо“. В одному з пізніших інтерв’ю він сказав, що від джерел у вищих ешелонах військового керівництва України знає, що „втрати великі, але не такі великі, як у росіян“, і називав рішення не афішувати українські втрати „розумним кроком“.

На думку журналіста, В. Пристайко відчував, що стосункам між Україною та її найближчим західнім партнером – Великобританією – на тлі останніх подій було завдано шкоди, і це потрібно виправити. А його звільнення, на переконання П.Вінтура, призведе до значних змін у комунікації між партнерами.