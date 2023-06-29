Збрехали про смерть Залужного і Буданова

КИЇВ. – Вже понад місяць Росія веде інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб переконати всіх у загибелі або принаймні важкому пораненні головнокомандувача українського війська Валерія Залужного і начальника військової розвідки Кирила Буданова. Нібито Залужний потрапив під ракетний обстріл на „командному пункті ЗСУ“ поблизу Херсона.

Поява фотографій живого і здорового Залуж­ного через декілька днів не зупинила хвилю російської брехні. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр запевнила, що з командувачем все добре та він продовжує працювати. Полковник Анатолій Штефан, який безпосередньо працює з головнокомандувачем, виклав декілька фото і відео із Залужним. Командувач з’явився 26 травня на церемонії передачі нового броньованого катера до складу річкової флотилії Військово-морських сил України на Київщині. Жодних ознак будь-яких поранень чи інших проблем зі здоров’ям він не демонстрував.

Однак невдовзі ціллю став начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Йшлося про його „важке поранення“, начебто його терміново вивезли гелікоптером на військову базу США в Польщу, а потім на лікування в Німеччину.

Дані про лікування Буданова оперативно заперечили німецькі ЗМІ. Британське видання „The Economist“ у своїй статті про генерала Буданова вказало, що штаб ГУР як мінімум двічі з початку війни був під ударами російських ракет, але сам очільник відомства не отримав жодних поранень – у березні 2022 та в травні 2023 року. Через декілька днів начальник розвідки сам з’явився в прямому етері українського телебачення. Задум Кремля полягав у тому, що вплинути на морально-психологічний стан військ, деморалізувати українців.