КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 4 квітня на базі Обласного центру дитячої та юнацької творчости за підтримки ЮНІСЕФ відкрили молодіжний простір для підлітків „Кома“. Він став першим із чотирьох подібних, які міжнародний фонд планує відкрити на Кіровоградщині.

Основні напрямки роботи центру “Кома” – навчання, організація дозвілля, проведення тренінґів та культурних заходів. Для цього в просторі обладнали тематичні куточки.

Молодіжний центр, за словами координаторки освітніх програм ЮНІСЕФ Анастасії Волошиної, покликаний сприяти соціялізації підлітків, зокрема молодих переселенців. Адже до Кропив­ницького приїхало близько 27 тис.дітей та підлітків з інших куточків України. Їм необхідно формувати нові дружні зв’язки, спілкуватися та розвиватися.

Директорка обласного центру дитячої та юнацької творчості Ганна Суркова розповіла, що минулого року ЮНІСЕФ спільно зі слов’янським культурним центром “Задзеркалля” звернулися до всіх громад Кіровоградщини, аби розпочати програму “Молода енерґія громад, розвиток молоді Кіровоградщини”. Нині триває її втілення в життя.