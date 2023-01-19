Заява УПЦ про втручання Москви

У Відділі зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви (УПЦ) 15 січня прокоментували намір Росії підняти в ООН питання щодо ситуації навколо УПЦ: “Зі ЗМІ стало відомо, що постійний представник РФ при ООН Небензя В. О. запросив окреме засідання Ради безпеки ООН на 17 січня 2023 року щодо ситуації, що склалася навколо УПЦ.

У зв’язку з цим повідомляємо, що УПЦ на даний момент не зверталася до жодної держави з проханням про сприяння у захисті своїх прав, а тим більше до держави, яка вчинила віроломний збройний напад на нашу країну. Також, ми не уповноважували нікого з РПЦ МП виступати від нашого імені в ООН. Стурбовані тим, що питання про УПЦ піднімають структури, які до нас не мають жодного відношення. Закликаємо владу Росії не говорити від імені нашої Церкви на міжнародних площадках та не використовувати релігійний фактор у власних політичних цілях.

Разом з тим, просимо нашу українську владу проводити виважену релігійну політику всередині країни, забезпечувати рівні права всім релігійним організаціям, щоб не давати приводу державі-аґресору використовувати релігійну політику нашої держави у власних інтересах.

Синодальні установи УПЦ в межах своєї компетенції та наявних можливостей систематично проводять діяльність, направлену на захист прав і свобод вірян та релігійних організацій УПЦ, як на національному, так і на міжнародному рівнях“.