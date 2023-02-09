Західні університети в Україні

За інформацією благодійної організації „Zalli Foundation“ та громадської організації „We Speak Science“ у лютому в Україні стартує безкоштовний освітній STEM-курс, який включає лекції про клітинну біологію, космічну біологію та data science від викладачів з Гарвардського, Кембриджського та Оксфордського університетів.

Лекції триватимуть англійською мовою і мають на меті дати молодим людям з усього світу і в тому числі в Україні, доступ до провідних досягнень у STEM-спеціяльностях (наука, технології, інженерія та математика). Окрім того, курс дасть можливість молоді підготуватися до подальшого навчання та кар’єри в STEM-галузі. Також слухачі протягом трьох тижнів будуть спілкуватися із вченими провідних інституцій та студентами з різних країн.