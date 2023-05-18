Засудили бойовиків „ЛНР“ і „ДНР”

КИЇВ. – Вісім років тюрми отримав 15 травня бойовик “ЛНР”, який брав активну участь в обстрілі позицій українських військ на сході держави.

Зловмисник є уродженцем Довжанська (раніше Свердловськ). У 2017 році він добровільно приєднався до складу підконтрольної російським окупантам “народної міліції ЛНР”. Там його призначили старшим стрільцем.

Згодом бойовик вирішив залишити лави терористів і приховано прибув на підконтрольну Україні територію, де намагався леґалізуватися як переселенець з Луганської области.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у червні 2021 року на Київщині. Суд визнав бойовика винним винними і за участь у терористичній групі призначив йому вісім років ув’язнення з конфіскацією майна. До 13 років ув’язнення засудили в Україні бойовика “ЛНР”, який віддавав накази обстрілювати будинки та драмтеатр у Сєвєродо-нецьку. З жовтня 2015 року засуджений брав участь у діяльності уродженець Донецька добровільно вступив до лав 1-ої танкової роти 7-ої окремої мотострілецької бриґади окупаційної адміністрації РФ. На початку червня ЗСУ взяли його у полон на Луганщині. В Одесі до 15 років тюрми заочно засуджено бойовика з позивним „Вова Гуд“, який перебуває у складі збройного підрозділу „ДНР”.

Житель міста Чорноморськ (Одеська обл.) в 2014 році виїхав у Донецьк і вступив до збройного підрозділу „ДНР” – так званого “першого слов’ян-ського батальйону”.