Зарваниця прийняла біженців

ЗАРВАНИЦЯ, Тернопільська область. – З початку повномаштабного вторгнення і до сьогодні Марійський духовний центр „Зар­ваниця“ приймає біженців, які рятуються від війни. 600 людей зі сходу, півночі та півдня України тут отримали затишний прихисток, відчули родинне тепло і духовну опіку. Люди проживають у затишних будинках, отримують безкоштовне харчування, одяг, ліки, можуть добровільно долучатися до груп паломників, які приходять сюди молитися перед чудотворною іконою Божої Матері за мир в Україні.

Допомагають людям після пережитих травм психологи та Митро­полит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк (УГКЦ). Ректор Марійського центру о. Володимир Фірман за активну волонтерську діяльність отримав нагороду від Президента України „Золоте серце“. Він каже, що ця нагорода для усієї Зарваниці, яка є національною гордістю, єднає людей для добра, любови і милосердя.

Священик привозить гуманітарну допомогу військовим та місцевим громадам у Харківську, Сумську, Донецьку і Дніпропет­ровську області.

Весною біженці посадили квіти і дерева, допомагають на кухні, прибирають територію центру, разом з волонтерами плетуть маскувальні сітки для фронту, виготовляють ноші для транспортування поранених. Деякі з біженців знайшли тут роботу вчителя, медсестри, тракториста.