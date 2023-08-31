Заради миру в Україні

Дружини послів України, які працюють в різних державах світу та об’єднані в спільну організацію „Подружжя українських дипломатів“, відвідали Туреччину та Ватикан. Це один із заходів, які організовують та проводять жінки в Україні і в тих державах, де працює українська дипломатична служба. Дружини дипломатів зустрілися в Стамбулі з Вселенським партіярхом Варфоломієм та у Ватикані – з Папою Римським Франциском.

Серед учасників заходу була Юлія Надоленко – дружина Надзвичайного та Повноважного посла України, директора Дипломатичної академії при МЗС України Генадія Надоленка. Говорили з нею про захід, який мав за мету нагадати світові про жахи війни в Україні, долю дітей, яких незаконно вивезли на територію Росії, що веде страшну війну проти незалежної держави.

„Наше головне завдання полягало в тому, аби звернути вкотре увагу світової спільноти, а тепер і через спілкування з представниками духовенства різних конфесій, на проблему українських дітей під час війни Росії проти України, – розповіла Ю. Надоленко. – А це – визволення дітей з полону, припинення екоциду та ядерного терору. Ми озвучили не лише своє власне прохання, але і прохання до Вселенського патріярха та Папи Римського батьків, діти яких незаконно вивезені в Росію, допомогти відшукати їх та повернути додому“.

Члени делеґації написали звернення до духовних лідерів у якому, зокрема, говориться, „ми боремось не лише за свої цінності, за своїх дітей, за свій дім, за свою рідну плодючу, щедру землю, але за вічні цінності та безпеку всього світу. Якщо зло вчасно не зупинити, воно ширитиметься далі, загрожуючи всій плянеті Земля. Завдяки Вашому заступництву та твердому керівництву Україна здобула власну незалежну Церкву, і нині, під час найважчих випробувань для нашої держави, ми з великою радістю поділяємо та засвідчуємо, наскільки прогресивним був такий крок: отримання Томосу для наших віруючих“.

Дружини українських дипломатів у зверненні до Вселенського патріярха подякували за постійну підтримку релігійної свободи, прав людини та передали листи, в яких йдеться про злочини Росії проти України.

„Це була дуже зворушлива і потрібна зустріч, – продовжує Ю. Надоленко. – Адже Україна бореться тепер за весь світ. Мені випала честь передати в руки Вселенському патріярху залишки снаряду, який знайшли на території Київської області. Його розмалювати діти тимчасово переміщені з південних областей України, які мають тепер прихист на Закарпатті. Ми, жінки, не лише дружини дипломатів, ми також матері та маємо за можливості їздити, розповідати про війну, горе українських дітей, домагатися аби світ перейнявся бідою України. Я була лише в Стамбулі, а мої подруги відвідали і Ватикан“.

У Ватикані українські жінки спілкувалися з Понтифіком, молилися в різних соборах, поширювали правду про ситуацію, яка тепер в Україні.

Високу оцінку заходу дав Посол України в Туреччині Василь Боднар. Він, зокрема на своїй сторінці в соціяльних мережах зазначив, що „ці візити є важливою ініціативою „м“якої сили“ української дипломатії. З консульським відділом посольства на чолі з Генеральним консулом Романом Недільським, ми всебічно підтримали цю ініціятиву і особисто мали честь брати участь у здійсненні її стамбульської частини. Маю відзначити її надзвичайну успішність і своєчасність. Патріярх Варфоломій виступив із спеціяльною промовою, благословив учасників ініціятиви, пообіцяв всебічну підтримку. Така активна позиція наших дружин демонструє зростаючу ролю жіночого фактору в публічній дипломатії та безперечно принесе свою додану вартість у нашу спільну перемогу“.

Посол України при Святому Престолі та Суверенному Мальтійському Ордені Андрій Юраш також відзначив унікальність цієї місії. „За своїм змістом і суттю ця ініціятива була абсолютно унікальною. За свідченнями багатьох достойників Святого Престолу, вони не пам’ятають, щоб така ідея була втілена в життя. Маштаб і характер місії були такими вражаючими і переконливими, що коли Папа Римський дізнався про приїзд цієї групи, то максимально швидко і позитивно відповів на прохання посольства про зустріч. Без перебільшення – це була історична зустріч. Свідчення українських жінок безпрецедентно зворушили Понтифіка. А його слова розуміння ще раз засвідчили, що для Папи біль України не є чимось загальним і абстрактним“, – сказав А. Юраш кореспонденту Укрінформу.

„Мені здається, що такого безпрецедентного заходу ще не було в історії нашої дипломатії, – сказала Ю. Надоленко, – щоб подружжя послів, так звана „м’яка“ сила, як нас назвали, виявляється є досить „твердою“ силою, щоб впевнено заявити про свої наміри та бажання доносити світу про те, що насправді зараз відбувається в Україні. Маю надію, що це принесе позитив у пошуки та повернення українських дітей додому“.