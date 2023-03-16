Запрошує Колюмбійський університет

НЮ-ЙОРК. – З ініціятиви президента Колюмбійського університету, Лія Боленджера у головній академічній залі Колюмбії 27 березня о 6:30 вечора відбудеться зустріч „Мистецтво під час війни: нескореність української культури“, відзначення нездоланного духу українських творчих сил. Президент Л. Боленджер запрошує місцеву українську громаду та ширшу публику. У центрі уваги заходу будуть три стипендіяти Колюмбії з України. Історія їхнього стажування – яскравий приклад солідарности.

Враховуючи гуманітарну кризу, перед якою стояв творчий прошарок українського суспільства на початку російської війни, три підвідділи Колюмбійського університету ще у квітні минулого року призначили по 40 тис. дол. з власних бюджетів на створення спеціяльних стипендій для українських письменників-біжен­ців, журналістів чи мистців. Цю ініціятиву виявили канцелярія президента Колюмбійського університету, Інс­титут ідей та творчої уяви, що є частиною паризької філії Колюм­бій­ського університету, та Гарі­ман­ський інститут.

Фонд Катедр українознавства також фінансово підтримав цю ініціятиву, і в травні Колюмбійський університет оголосив надання аж чотирьох стипендій для стажування українців у паризькій філії університету. Стипендіятами стали Наталка Біло­церківець (поетеса з Києва), Микита Григоров (журналіст з Донецька), Зоя Лактіонова (кінематографістка з Маріюполя) та Анна Ставиченко (музиколог та письменниця з Києва).

Стажування у Парижі має відкрити цим особам двері до европейських культурних закладів, а в ширшому сенсі – для України. Стажування відбувається з вересня 2022 року, а на запрошення Президента Л. Болен­джера, в березні троє стипендіятів приїхали до Ню-Йорку на зустрічі зі студентами Колюмбії та громадою.

Завдяки щедрості тисяч жертводавців Фонд катедр українознавства зібрав капітал для заснування трьох українських катедр у Гарвардському університеті вже у 1968 році: української історії, літератури та мовознавства. У 1973 році громада підтримала новий заклик Фонду про створення фінансової бази для Українського наукового інституту в Гарварді, а також для розвитку найбільшої бібліотечної збірки україніки поза межами України.

Заклавши основи україністики в Гарварді, Фонд катедр українознавства намагається далі поширювати українські студії в Америці, передусім у впливовому Колюмбійському університеті. Отже, заходи Фонду катедр українознавства спрямовано передусім на викладацьку діяльність та на підготовку чергового покоління фахівців, які бажають дізнатися якомога більше про Україну. Саме з цією метою відбуваються виступи українських стипендіятів з України перед студентами.

Програма відбуватиметься у Low Library Rotunda (біля центральної площі університету), і міститиме читання віршів Н. Білоцерківець, показ короткометражних фільмів та дотепер не бачених зйомок з „Азов­сталі“ у Марію­полі від режисерки-документалістки З. Лактіонової та концерт струнного квартету, зрежисований А. Стави­ченко, де виконають твори українських композиторів Станіслава Люд­кевича і Золтана Алмаші.

Під час програми виступить Дора Хомяк, член Головної екзекутиви Фонду катедр українознавства та президентка Razom for Ukraine. Також буде представлено монтаж зображень з траншей від режисерки Тетяни Ходаківської. У розмові про ролю мистця у часи війни візьмуть участь Іван Крастев (голова Центру ліберальних стратегій у Софії), Остап Сливинський (віце-президент українського ПЕН-клюбу) та проф. Вален­тина Ізмірлієва, директор Гаріман­ського інституту.

Після заходу відбудеться прийняття. Вхід вільний для всіх бажаючих. Університет просить зголосити участь заздалегідь електронно за адресою https://harriman.columbia.edu/event/art-at-a-time-of-war-celebrating-the-resilience-of-ukrainian-culture/. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 212-854-4697.