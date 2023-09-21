Запровадили санкції на в’їзд авт з Росії

КИЇВ. – Під час перетину кордону з Европей­ським союзом у громадян Росії можуть конфіскувати авта, телефони, іншу техніку та цінні речі. Такі правила набули чинности після продовження санкцій ЕС проти Росії у липні цього року.

У документі зазначено, що якщо росіяни в’їжджають на власному автотранспорті, то за нормативами ЕС це вважатиметься нелеґальним імпортом. Відповідно, такий транспорт можуть конфіскувати незалежно від того, з якими цілями і на який термін він ввозиться.

Заборона також поширюється на ввезення причепів і напівпричепів для перевезення будь-яких вантажів, а також перевезення і використання яхт.

Крім цього, у громадян Росії можуть вилучити косметику, валізи, техніку, вироби зі шкіри та хутра, напівдорогоцінне і дорогоцінне каміння та фотокамери.

12 вересня Латвія, Литва, Естонія та Німеччина підтримали рішення Еврокомісії, і запровадили санкції на в’їзд авт з російськими номерами. Литовські прикордонники зазначили, що як виняток, вони пускатимуть у країну автівки на російських номерах, які їдуть транзитом до Калінін­града. Цю позицію підтвердила і Литва.

У Міністерстві закордонних справ Латвії зазначили, що авта у росіян вилучати на кордоні просто так не будуть, можлива й конфіскація автомобіля.

За заборону на в’їзд авт з Росії висловився і Міністер внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс. Однак він вказав, що це варто обговорити з усіма прикордонними з Росією країнами.

Про можливість вилучення у власників авт на російських номерах заявили і у Митній службі Німеччини. Випадки конфіскації машин з Росії у ФРН були й раніше. Однак і у Німеч­чині для росіян будуть винятки. До країни пропускатимуть авта на російських номерах, які необхідні для діяльности дипломатів, а також транспорт, що належить громадянам країн ЕС і членам їхніх сімей.

Рішення щодо пропуску машин із Росії усе ще не ухвалили у Фінляндії.