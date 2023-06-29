Замки Волині: слухай і мандруй

ЛУЦЬК. – „Волинська фундація“ за підтримки Українського культурного фонду розпочала створення серії з 25 авдіомандрівок (подкастів) про замки та палаци Волині.

Організатори проєкту обіцяють легко, популярно і водночас науково-перевірено розповісти про 11 замків та 14 палаців Волині, привернути увагу до важливости збереження та захисту об’єктів історико-культурної спадщини України, які зазнають великої шкоди в умовах війни.

Розповіді будуть розміщені на сайті „Волинський спадок“. Проєкт на фейсбук сторінці: https://www.facebook.com/volynfoundation

Луцьк