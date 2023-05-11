Замах на відомого українофоба

НИЖНІЙ НОВГОРОД. – 6 травня на трасі в Ниж-ньогородській області Росії підірвали автомобіль 47-річного російського письменника та пропаґандиста Захара Прилєпіна (справжнє ім’я Євген), який був відомий своїми антиукраїнськими поглядами. Водій загинув на місці, а Прилєпін дістав важке поранення ніг. Вибуховий пристрій спрацював під дном машини. Автомобіль перевернуло і розірвало навпіл. Відповідальність за замах на Прилєпіна взяв на себе партизанський рух „Атеш“.

Це вже третій відомий замах на російських пропаґандистів за останній рік. У листопаді минулого року підірвали авто з донькою Олександра Дуґіна Дарією, а в квітні в Петербурзі підірвали пропаґандиста Владлена Татарського.