КИЇВ. – 1 травня закінчилася дія податкових пільг на ввезення генераторів і Starlink в Україну, які Верховна Рада ввела наприкінці минулого року. Як повідомила Державна митна служба, з 1 травня буде нараховуватися податок і ввізне мито для ввезення в Україну товарів, що імпортуються підприємствами або громадянами і переміщуються на митну територію України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Йдеться зокрема про електрогенераторні установки та частини до них; окремі трансформатори, їхні частини, інвертори; окремі акумулятори, включаючи сепаратори для них; системи для забезпечення супутникового доступу в інтернет (Starlink).

Також під оподаткування підпадають товари, які безкоштовно надаються Energy Community в якості допомоги для відновлення і ремонту інфраструктури електроенерґетичних підприємств.