Закінчення пластового року

СИРАКУЗИ, Ню-Йорк. – Пластову станицю в Сиракузах від багатьох років очолює д-р Андрій Войтович, a обов’язки скарбника – д-р Марта Войтович. Організаційну працю та активність пластової станиці завдячуємо сестричці новацтва Орисі Бакин, яка вже вісім років виконує необхідну працю попри професійні та родинні обов’язки (четверо дітей); подрузі Софійці Бутенко, яка очолює юнацтво, і сестричці Мирославі Господарисьо, яка очолює пташат. Українська мова (як і годиться) є обов’язковою мовою спілкування на всіх заняттях Пласту.

Під час пластового року кожна група їздила на ковзанках, колядувала та брала участь у зборі коштів на допомогу Україні. Юнаки вчилися писати писанки; були гутірки про українські визвольні змагання та УПА; практично вчилися як з листя і галузок збудувати притулок у лісі. Новаки відвідали Українську кредитну спілку і довідались про її послуги для членства; писали дряпанки та вивчали куховарство, щоб здобути звання кухаря, готувати спільну вечерю; вивчали українські різдвяні традиції та обрядові пісні. Наймолодші пташата гралися, майстрували й співали.

Цьогоріч закінчення праці пластового року Орися Бакин влаштувала 11 червня, біля своєї хати. Правда, була небезпека, що дощ або канадський дим зіпсує програму, але обійшлося без дощу й диму. На закриття зійшлося 27 пластунів і пластунок з батьками, разом 55 осіб. Було приємно знайомитись з усіма, особливо з новоприбулими з України земляками. Між присутніми була й Діді Бутенко – колишня станична в Сиракузах.

Під час закриття пластуни розважали батьків піснями “Ми діти українські“, “Маленькі наші ноги“, “Цвіт України і краса“, а разом у великому колі всіх учасників закриття – піснею “Ніч вже йде”.

Після формальної частини відбулася дружня гостина для всіх учасників закриття, а згодом діти розважалися різними видами спорту. На закінчення цієї пластової зустрічі відбулася ватра, а для багатьох нагода частуватися зефіром. Рік пластової станиці в Сиракузах був успішний, а закінчення року – ще успішніше.