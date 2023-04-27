Закон про набуття громадянства України

КИЇВ. – 21 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає складання іспитів з основ Конституції, історії України і на рівень володіння державною мовою як умову для набуття громадянства України.

21 березня Верховна Рада у цілому ухвалила цей документ. Закон передбачає „особливі умови“ набуття громадянства для осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, становлять державний інтерес для України, проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України.

Закон зобов’язує їх протягом двох років з моменту отримання громадянства України скласти іспити з основ Конституції, історії України та на рівень володіння державною мовою.

Ініціятором законопроєкту був Прем’єр-міністер України Денис Шмигаль.