Загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України

БРОВАРИ, Київська область. – 18 січня в Броварах поруч із дитячим садком та багатоповерховим житловим будинком впав гвинтокрил. Загинули всі 10 осіб, що були на борту гвинтокрила, та ще чотири людини, серед них одна дитина. 25 осіб, серед них 11 дітей, поранені. Пожежу гасили близько одну годину.

Внаслідок авіокатастрофи в Бро­варах загинуло керівництво Мініс­терства внутрішніх справ Украї­ни – Міністер Денис Монастир­ський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Луб­кович.

Президент України Володимир Зеленський відреаґував на авіокатастрофу: „Сьогодні в Броварах Київ­ської области сталася жахлива трагедія. Розбився гелікоптер, на місці падіння виникла пожежа. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих! Світла пам’ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок!“

За попередньою версією вертоліт здійснював політ на малій висоті при поганій видимості через туман. Офіційна версія катастрофи наразі невідома.

„Чи була це диверсія, несправність техніки, порушення правил безпеки польотів, ми скоро дізнаємося“, – заявив радник глави МВС Антон Гера­щенко.

Зараз на місці трагедії працюють слідчі та експерти. Проводяться невідкладні слідчі дії.

Журналіст Олег Єльцов вважає: „Попередньо існує припущення, що в тумані пілоти не побачили наближення до багатоповерхівки, зробили крутий маневр, аби уникнути зітк­нення й втратили керування. Є припущення, що попереджувальні маячки для повітряних суден, встановлені на даху, не працювали через плянові відключення електроенерґії. Чому на критично важливому обладнанні за рік війни не спромоглися встановити джерела безперебійного живлення – слід спитати у відповідальних служб“.

Гвинтокрили Super Puma були передані Україні у 2018 році. Тоді в рамках угоди Україна мала отримати 21 вертоліт цього типу. Ці літальні апарати мають усі представництва силових структур України.