Журналістів навчали висвітлювати судові процеси

КИЇВ. – Навчання для журналістів „Висвітлення судових справ пов’язаних з воєнними злочинами” відбулося у Києві з 30 червня по 2 липня. У ньому взяли участь 10 журналістів з Харківської, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської і Одеської областей. Навчання відбувалося в рамках проєкту „Підвищення стійкости українських медіа”, який міжнародна організація Інститут реґіональної преси та інформації (IRMI) впроваджує в Україні спільно з Fondation Hiron-delle – швайцарською некомерційною організацією, яка надає інформацію населенню, що перебуває в кризовій ситуації. Фінансує проєкт Фонд „Швайцарська солідарність” (Swiss Solidarity).

Захід проведено за участи провідних українських експертів судового репортажу Ірини Салій та Сергія Андрушка. Був експерт з Парижа Франк Петі, який є заступником головного редактора сайту JusticeInfo.net і має багатий досвід висвітлення судових процесів, пов’язаних з воєнними злочинами. З 1999 року він веде хроніку Між-народного трибуналу по Руанді. З самого початку він висвітлював діяльність Міжнародного кримінального суду, працював в організації „Репортери без кордонів”.

Ф. Петі вважає своїм обов’язком передати набутий досвід українським журналістам.

Більшість з присутніх журналістів уже висвітлювали судові процеси над колаборантами і російськими злочинцями. Але ця справа для них нова. Тому їх навчали отримувати доступ до джерел інформації, встановлювати контакти в судах, уникати помилок при висвітленні подібних судових процесів. Також їх знайомили з відповідною законодавчою базою в Україні і світі, з викликами для суддів, що розглядають такі справи.

У цьому допомогла Анна Микитенко – старша радниця та менеджерка Global Rights Compliance („GRC”) в Україні (міжнародної організації, заснованої в Гаазі, яка прагне посилити дотримання міжнародного права). Вона консультує українські державні органи та організації громадянського суспільства з питань розслідування та судового переслідування міжнародних злочинів і з питань забезпечення правосуддя та відповідальности для потерпілих від злочинів, скоєних загарбниками під час повномаштабного російського вторгнення. У Києві вона розповіла журналістам про Римський статут Міжнародного кримінального суду, Міжнародне гуманітарне право, про те кого воно захищає, чи є військовополонені комбатантами, і чи кожне його порушення є воєнним злочином.

Цікавою і корисною для журналістів була також участь Вікторії Жовноватюк – судді Солом’янського районного суду Києва, котра поділилася практичним досвідом провадження у кримінальних справах, відповіла на безліч запитань присутніх.

Найбільше інформації надав Ф. Петі. Він детально розтлумачив журналістам, чим різняться злочини проти людяности, воєнні злочини і геноцид. До речі, в ході дискусії учасники заходу дійшли висновку, що людство, на жаль, звикає до проявів геноциду, а міжнародне законодавство часто плутається в тому, які злочини є геноцидом.

Присутні також зійшлися на думці, що ефективнішим у справі покарання російських садистів був би напевне досвід ізраїльського Моссаду. Бо, наприклад, витрати на притягнення до відповідальности одного засудженого Міжнародним кримінальним судом сягали 380 млн дол. Недарма співдиректор Центру прав людини і правового плюралізму юридичного факультету Університету Макгілла в Канаді Фредерік Меґре, в якого Ф. Петі брав цього року інтерв’ю, на питання, чи може правосуддя прийти на допомогу Україні, відповів: „Правосуддя не надто поспішає. І це не дивує. Доля правосуддя в Україні частково залежить від результату бойових дій. Перемога України значно збільшить надії на правосуддя. Перемога Росії була би катастрофічною. А мирна угода матиме неоднозначний вплив на подальші зусилля у сфері правосуддя!“.

Тобто він підтвердив, що на правосуддя в сучасному світі може розраховувати лише переможець.

У цьому контексті зрозумілішою є думка Ф.Петі, що судові процеси – це театр, а в театрі, як відомо, присутні емоції, які й передає журналіст. Та він мусить сам для себе з’ясувати, навіщо він це робить. Бо безкоштовних емоцій не буває, щось за ними стоїть. Узагалі, Ф. Петі розробив свої три золоті правила подачі матеріялу, якими поділився з присутнім, це: точність, неупередженість і ясність. Ще й доступно пояснив, що розуміє під кожним із них. Але яка ясність буде щодо процесу над військовим злочинцем, в якому судді чекають, хто переможе у війні?

Тож усе залежить від згуртованости і несхитности нас, українців, які є жертвами аґресії і які відстоюють не лише справедливість, а й право на життя. І в цьому пляні мене порадували безкомпромісністю, чіткою патріотичною позицією журналісти сходу і півдня України, котрі ще не так давно мали неоднозначну позицію стосовно Росії. Та російські ракети, злочини російської армії зняли з їхніх очей полуду, яку так нав’язу-вала впродовж сторіч Москва. Тож, нарешті, всі вони вже українськомовні, а дівчата і жінки ще й прикрашають себе українською символікою. Тому хочеться вірити, що перемога таки буде за нами, бо це перемога справедливості і правди.