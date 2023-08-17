Журналісток отруїли після втечі з Росії

Кілька російських журналісток, які залишили країну, ймовірно, були отруєні.

У жовтні 2022 року була отруєна кореспондентка „Нової газети“ та „Медузи“ Олена Костюченко, через тиждень у Тбілісі – журналістка „Еха Москви“ Ірина Баблоян, а в травні 2023 року в Празі симптоми отруєння були зафіксовані у голови фонду „Вільна Росія“ Наталії Арно.

О. Костюченко невдовзі після початку війни перебувала на території України, опублікувала кілька репортажів. У матеріялі про Херсон вона писала, що російські солдати викрадали та катували людей. Наприкінці березня О. Костюченко перебувала в Запоріжжі і плянувала поїхати до Маріюпо-ля, але через реальні загрози виїхала до Німеччини.

17 жовтня О. Костюченко вирушила до Мюнхена нічним поїздом, наступного дня зустрілася там зі своєю подругою. По дорозі назад у неї стала боліти голова. У Берліні журналістка ледь дісталася своєї квартири, відчула занепад сил, у неї з’явилися задишка, сильний біль у животі, запаморочення, нудота, сильне відчуття тривоги, а також безсоння.

О. Костюченко звернулася до поліції. Лікарі, опитані The Insider, повідомили, що описані нею симптоми схожі на отруєння речовиною, яка потрапила в організм ззовні.

У жовтні 2022 року журналістка І. Баблоян переїхала до Грузії. Увечері 25 жовтня вона відчула нездужання, потім слабкість та запаморочення. Через добу в неї стали червоними долоні, заболів живіт, з’явилася нудота та безсоння, у роті відчувався металевий смак. Опитані The Insider медики вважають, що І. Баблоян могли отруїти тією ж чи схожою речовиною, яку, ймовірно, використали проти О. Костюченко.

Голова фонду „Вільна Росія“ Н.Арно на початку травня брала участь у непублічному заході в Празі. Після повернення до готелю Н. Арно побачила двері свого номера відчиненими. У номері, за її словами, відчувався запах парфумерії. Пізніше Н. Арно прокинулася від болю у роті. Потім хворобливі відчуття стали поширюватися тілом, а в роті з’явився мінеральний смак. Того ж дня Н. Арно повернулася додому до Вашінґтона і звернулася до лікаря. Результати токсикологічного дослідження поки не готові, але медики повідомили, що в неї, ймовірно, отруєння нейротоксичною речовиною. Експерти The Insider кажуть, що описані симптоми можуть говорити про отруєння нервово-паралітичною речовиною, зокрема класу „Новачок“. Справу Н. Арно розслідують правоохоронні органи США.