Ентоні Блінкен прибув в Україну

КИЇВ. – Державний секретар США Ентоні Блінкен 6 вересня прибув в Україну та розпочав свою візиту із вшанування пам’яті загиблих воїнів на Берковецькому кладовищі.

Державний секретар США зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським і Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Куле­бою, щоб обговорити поточний контрнаступ України та майбутні зусилля з відновлення та відбудови.

Е. Блінкен обговорить енерґетичні, безпекові та гуманітарні потреби України, а також те, як США можуть продовжувати підтримувати Україну в цих сферах.