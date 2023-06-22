Екологічне лихо після підриву Каховської ГЕС

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС 6 червня на півдні України сталася маштабна екологічна катастрофа. У ріці Дніпро – вражаючий рівень забруднення води. Подекуди вода забруднена у 28 тисяч разів більше норми.

Влада не відкидає можливості розповсюдження холери через підтоплення багатьох каналізаційних споруд, скотомогильників, вигрібних ям. У зв’язку з цим заборонене купання, вилов риби, не можна пити цю воду, поїти худобу. Очисні споруди перейшли на екстрені режими дезінфекції. Також заборонено купатись у Чорному морі, оскільки туди потрапляє забруднена із Дніпра вода, несучи з собою трупи тварин. Відбувається масовий мор риби на Херсонщині.

Національні парки „Великий Луг“ та „Каменська Січ“ перетворюються на пустелю. Проґнозується, що площа суші на території цих парків збільшиться на тисячі гектарів, практично вдвічі.

У СБУ оприлюднили перехоплення розмови загарбників із зізнанням у тому, що підрив Каховської ГЕС здійснила диверсійна група окупантів. А у США заявили, що американські супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС перед її руйнуванням.

За даними Greenpeace, через підрив Каховської ГЕС затоплені 32 заводи, АЗС, теплоелектростанції та склади. У перші дні катастрофи витекло у воду щонайменше 150 тонн моторного мастила. В Greenpeace наголосили, що руйнування дамби може призвести до подальшого витоку хемікатів, нафти та бензину, які використовуються в житлових, сільськогосподарських, промислових та комерційних зонах, що опинились під водою.