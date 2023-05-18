Европодорож Володимира Зеленського

КИЇВ. – Упродовж 13-15 травня Президент України Володимир Зеленський відвідав п’ять держав: Італію, Ватикан, Німеччину, Францію, Велику Британію, зустрівся у Ватикані з Папою Римським.

Після початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року В. Зеленський майже не виїжджав за кордон, відвідавши лише США у грудні, і зупинившись під час тієї поїздки у Польщі. Але за п’ять місяців цього року він здійснив вже 12 візит, підкреслюючи, що вважає особисті зустрічі важливими для залучення міжнародної підтримки України.

Німеччина оголосила минулого тижня новий набір військової допомоги Україні на майже 3 млрд дол. і утвердилася, як другий найбільший донор зброї для українців. Велика Британія минулого тижня підтвердила, що вперше надала Україні крилаті ракети, здатні вражати цілі на відстані понад 250 кілометрів. Усі вони будуть доставлені впродовж найближчих місяців.

Французький президент Емануель Макрон оголосив: „Упродовж найближчих тижнів ми навчимо та оснас-тимо кілька українських батальйонів десятками одиниць бронетехніки та легких танків“.

Очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні заявила у Римі, що Італія вірить у перемогу України і пообіцяла „повну підтримку“ українцям включно з подальшим постачанням зброї.

У липні в столиці Литви Вільнюсі відбудеться зустріч керівників держав НАТО, і Україна демонструє активні дипломатичні зусилля, щоб заручитися підтримкою українських прагнень вступу в альянс. Київ наголошує, що членство в НАТО є найбільш дієвим способом ґарантувати українську безпеку і зберігати мир у Европі.