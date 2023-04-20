Еврокомісія не підтримує обмеження

БРЮСЕЛЬ. – Еврокомісія не підтримує рішення країн-членів із запровадження односторонніх обмежень на ввезення зерна та інших продовольчих товарів з України, перебуває в контакті з владними органами цих країн і України для вивчення ситуації та її конструктивного розв’язання.

Про це у Брюселі повідомила речник Европейської комісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Ґарсія Феррер. „Хочу нагадати, що торговельна політика належить до ексклюзивної компетенції ЕС. Це означає, що рішення мають ухвалюватися на европейському рівні, саме тому ми говорили, що односторонні дії неможливі відповідно до торговельної політики ЕС“, – наголосила речниця Еврокомісії.

Вона нагадала, що правовою основою для торговельних відносин між ЕС і Україною є угода про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Щойно ЕС продовжив дію скасування тарифів на всі товари, що експортуються з України до ЕС до кінця року. Еврокомісія у відповідь на проблему надмірного постачання певних товарів у прикордонні з Україною країни ЕС запропонувала заходи допомоги Польщі, Болгарії та Румунії. Цей пакет допомоги в обсязі 56 млн. евро 30 березня ухвалений на рівні країн-членів. Наразі Еврокомісія працює над другом пакетом такої допомоги для европейських фармерів, які відчувають труднощі за наслідками російської аґресії проти України.