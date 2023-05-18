Евробачення 2023: перемогла Швеція

ЛІВЕРПУЛЬ. – На пісенному конкурсі Евробачення перемогла шведська співачка Лорін з піснею „Tattoo“. Перемогу на конкурсі вона принесла своїй країні вже вдруге.

Український гурт „Tvorchi“ посів шосте місце. Загалом Україна отримала 243 точки: 54 від жюрі та 189 від глядачів. Україна не змогла приймати Евробачення через війну. Конкурс від імені України проводила Велика Британія у місті Ліверпуль, чия історія символічно пов’язана з музикою. Хоча Евробачення позиціонує себе поза політикою, тема війни в Україні лунала на багатьох заходах фестивалю. Українська частина фіналу була гучною, як і українські перфоманси під час півфіналів. Велика делеґація українських зірок Евробачення представила різні жанри музики.

Відкрили показ минулорічні переможці „Kalush Orchestra“ зі “Стефанією”, яку гучно співали у фанзоні. Акомпаньювала їм на фортепіяні у відео принцеса Вельська. Джамала виконала драматичну баладу “1944”, Вєрка Сердючка запалила своєю піснею “Lasha tumbai”.

Електрофолк від „Go-A“ знову примусив усіх танцювати. Тіна Кароль вся у червоному і прозорому заспівала „Show Me Your Love“. Разом із британськими артистами показ вела українська співачка, вокалістка гурту „Hardkiss“ Юлія Саніна. Лорін виступає на Евробаченні вдруге, у 2012 році вона перемогла на конкурсі з піснею „Euphoria“. Справжнє ім’я 39-річної співачки – Лорін Зінеб Нора Талхауї, її батьки родом з Марокко.