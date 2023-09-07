Діти прийшли до шкіл

Навчальний рік в Україні розпочався 1 вересня у трьох форматах: очному, дистанційному та змішаному й триватиме до 28 червня 2024 року. 28 липня 2023 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову „Про початок навчального року під час дії воєнного стану в Україні“. Метою постанови є зменшення загроз життя і здоров’я здобувачів освіти та працівників закладів освіти у період дії воєнного стану.

Організація освітнього процесу залежить від конкретної безпекової ситуації в кожному населеному пункті. Обласні військові адміністрації і засновники закладів освіти в цих умовах повинні ухвалювати рішення, що необхідні для збереження життя та здоров’я населення.

Учні і вчителі України потребують зараз допомоги. Міністерство освіти та науки України, Світова координаційна виховно-освітня рада Світового конґресу українців та Національна українська освітня рада Конґресу українців Канади запросили усе українство долучитися до просвітницького фронту, ділитися знаннями, проводити консультації зі шкільних предметів, створювати простір для навчання та безпечного обміну думками, щоб підтримати Україну в цей переломний момент.

Упродовж воєнного стану, поки діти залишаються поза навчальними авдиторіями, можна приєднатися до проведення живих занять із учнівськими групами у зручний час.

Багато дітей приїхали з батьками до США. 21 квітня 2022 року США оголосили про ключовий крок до виконання зобов’язання Президента Джо Байдена щодо прийому українців, які тікають від вторгнення Росії. Програма „Єднання заради України“ надає можливість громадянам України та їхнім найближчим родичам, які перебувають за межами США, приїхати до США і тимчасово перебувати у країні протягом двох років. Українці, які беруть участь у програмі „Єднання заради України“, повинні мати спонзора в США, який погоджується надавати їм фінансову підтримку на час їхнього перебування в США.

Новоприбулі діти стають учнями мережі шкіл українознавства. Біль­шість шкіл мають програми від садочка до 11-ої кляси, одначе кілька шкіл мають повні програми аж до 12-го кляси. Предмети навчання включають українську мову та літературу, історію, географію та культуру. У деяких школах викладають основи релігії, але цей предмет не є обов’язковим.

Але новоприбулі діти відрізняються від дітей з родин американських українців. Основною мовою спілкування дітей стає англійська, а українську вони використовують вдома і лише пасивно. Коли вони чують українську, то відповідають англійською. Новоприбулі діти за таких умов просто губляться, не розуміють і втрачають інтерес до навчання. Відповідно вчителі й виховники повинні звертати багато уваги на комунікативний підхід, розвиток словникового запасу учнів та його використання в мовленні.

Усе ж новоприбулі діти в США та інших країнах залишаються українськими дітьми на відміну від дій російського аґресора, який викрадає дітей з України. На прохання України у кожній школі тієї чи іншої країни, де знайшли тимчасовий прихисток переселенці, запроваджено по 3-5 годин на тиждень вивчення мови країни перебування або ж сформовано суботні школи. Такі схеми працюють у Франції, Німеччині, Польщі, Португалії. До речі, у Португалії є обов’язковим відвідування місцевих шкіл для наших переселенців незалежно від того, вчиться дитина дистанційно в Україні чи ні. Окрім вивчення португальської мови, там викладають українську мову, історію України, історію української культури, аби діти не забували про свою державу.

Освіта за кордоном не впливає на долі дітей. Міністерство освіти України не має жодних підстав перевіряти рівень знань, отриманих в тому чи іншому закордонному закладі. Це право мають або роботодавці, що хочуть обрати для себе висококваліфікованого фахівця, або викладачі з певних предметів на своїх заняттях, коли дитина прийде у вересні в школу. Як наслідок, школи можуть рекомендувати, скільки додаткових годин така дитина потребує з того чи іншого предмета або додаткових домашніх завдань для підтягування рівня школяра. Проте в засновника закладу чи педагогічної ради школи є право протестувати дітей, які навчалися не в Україні, перш ніж переводити їх у наступну клясу. Раніше деякі батьки нарікали, що українська освіта низькоякісна. Сьогодні вони переконалися, що рівень знань української дитини за кордоном вищий, аніж у чужоземних школярів. Про це сказав 31 серпня Президент Володимир Зеленський: „Усі вчителі в різних школах світу справді наголошують, що рівень знань, освіти наших дітей не нижчий, а навіть у деяких країнах вищий, ніж у дітей з інших країн. Кмітливі діти, навчаються, багато знають, уміють дуже швидко мислити. Вивчають мови й за два-три місяці розмовляють мовою тієї країни, де зараз перебувають“.

Він відзначив, що почали роботу майже 13 тисяч шкіл, де здобуватимуть знання понад 3.7 млн учнів і учениць. Це ґарантія доброго майбуття України.