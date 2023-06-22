Діти отримали подарунки з Америки

СМІЛА, Черкаська область. – Вихованці дошкільного навчального закладу „Чебурашка” отримали 7 червня групові ігрові набори за проєктом „Забезпечення безперервности навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні”. Батьки і вихователі дякували Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ в Україні), Всеукраїнській громадській організації „Асоціяція працівників дошкільної освіти” за створення умов для безперервної освіти та сучасного ігрового середовища для дошкільнят.

А працівники дитячої книгозбірні Сміли отримали 8 червня від постійної партнерки та волонтерки зі США (Міннесота) Сенді Бекінгем подарунки для юних читачів. Уже не один рік пані С. Бекінгем та її колеґи опікуються цією книгозбірнею і щоразу використовують будь-яку нагоду, щоб порадувати молодих читачів.

Нині ігровий куточок бібліотеки поповнили м’які іграшки. Також американські друзі передали солодощі й набір канцтоварів, які будуть у нагоді при проведенні творчих майстер-кляс, ігор та уроків малювання.

10 червня в Смілянському міському парку за підтримки міської ради відбувся захід „Діти України”. Програма його була цікавою і різноманітною: концерт учнів дитячої школи мистецтв, показові виступи танцювальної студії „Star Dance”.

Разом з аніматорами „Happy Land” діти грали у водні ігри та конкурси, взяли участь у театралізованій битві фарбами.

Проходила виставка-продаж дитячих малюнків, творчих робіт учнів Будинку дитячої та юнацької творчості. До ярмарку долучилися смілянські майстри „Handmade” та підприємці з сувенірами і ласощами. Діти і дорослі взяли участь у благодійному зборі коштів для потреб ЗСУ. Це дає не тільки виховний і патріотичний ефект, а й полегшує життя воїнам.