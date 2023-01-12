Діти відчувають війну

БЕРЕЖАНИ, Тернопільська область. – Відділ освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради, громадська організація „Усмішка дитини“ провели свято Миколая для сиріт, дітей військових та маленьких друзів з родин переселенців, які постраждали від війни. Діти отримали солодкі подарунки, теплий одяг, іграшки, синьо-кульки. Допомогли з подарунками українські та закордонні благодійники.

Юні артисти запросили дітей у новорічну казку. Учасники свята передали вітання захисникам України. Також діти з Бережанської громади разом з батьками надіслали різдвяні подарунки солдатам на війні. Вони пекли пряники і в’язали теплі шкарпетки, робили окопні свічки, українські обереги, малювали патріотичні картинки.

Маленька бережанка Марічка Підфігурна влаштувала ярмарку, де продавала дитячі книжечки та свої іграшки, а вилучені кошти передала на підтримку ЗСУ.

У Тернополі волонтери роздали подарунки бідним дітям та родинам біженців від баварських школярів з Німеччини, які виявили солідарність з Україною під час війни.