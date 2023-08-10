Дітей запросили до конкурсу

До Дня Незалежности України оголошено всеукраїнський конкурс малюнків і фотографій „Що для мене Україна?“, в якому можуть узяти участь діти віком від 4 до 18 років з України та української діяспори різних країн світу. Про це повідомляється на сайті Благодійного фонду „Об’єднання світових культур“ (United World Cultures Foun-dation / UWCF), який є одним з організаторів конкурсу.

Авторами конкурсних робіт можуть бути вик-лючно учасники конкурсу. У категорії „Малюнок“ індивідуальна конкурсна робота на обрану тематику подається в одній з чотирьох вікових номінацій, у категорії „Фотографія“ конкурсна робота може бути як індивідуальною, так і колективною.

Організатори пропонують наступні теми для конкурсної роботи у категорії „Малюнок“: „Нащадки славних козаків“, „Герої без зброї“, „Історична постать України“, „З піснею до Перемоги“, „Рідний край“, „Українські традиції“, інша тематика конкурсної роботи в рамках загальної теми конкурсу „Що для мене Україна?“.

Категорія „Фотографія“ не містить окремих номінацій та вікового розподілу. На конкурс „Фотографія“ подаються не більше 5 світлин (конкурсних робіт), які відображають одну або дві волонтерські ініціятиви, в яких брала участь одна дитина чи група дітей (кляса, гурток, колектив тощо) та була направлена на допомогу українським військовим, переселенцям, постраждалим внаслідок війни, тваринам.

Учасник конкурсу та його представник ґарантують, що конкурсні роботи є автентичними, раніше не брали участі в інших конкурсах, не порушують авторські права інших осіб.

Прийом конкурсних робіт триває з 1 серпня до 24 серпня 2023 року включно.