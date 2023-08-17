Дубінський їздив за кордон

КИЇВ. – Печерський райсуд обрав запобіжний захід народному депутатові Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов’язання із носінням електронного браслету строком до 8 жовтня 2023 року. Також суд зобов’язав його повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання і роботи, утримуватися від спілкування зі свідками, здати на зберігання пашпорти для виїзду за кордон та інші документи, які дають право на виїзд з України тощо.

3 серпня в Офісі генерального прокурора поінформували про проведення правоохоронцями обшуків у народного депутата за обставинами підробки документів для виїзду за кордон.

7 серпня Дубінський прибув на допит у Державне бюро розслідувань через розслідування його обставин виїзду за кордон.

9 серпня народний депутат заявив, що йому оголосили підозру в службовому підробленні документів для виїзду за кордон. Цю інформацію підтвердили джерела у правоохоронних органах.