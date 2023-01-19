ДАВОС. – Друга конференція европейських міністрів культури „Com­mon Good – Shared Responsibility“ („Загальне благо – спільна відповідальність“) відбулася 14-16 січня у Давосі. Метою конференції є започаткування Давоського альянсу Baukultur (Davos Baukultur Alliance 2023), в якому будуть представлені партнери з усіх секторів.

Цьогорічна конференція 2023 року підкреслює ролю індустрії будівництва та нерухомости, розглядаючи Baukultur („Культура будівництва“) як загальне благо.

Учасники вивчають можливості для кращої співпраці між органами влади, громадянським суспільством та індустрією будівництва та нерухомости шляхом ініціювання постійного обміну та налагодження контактів. „Baukultur набуває надзвичайної важливости для України, особливо з майбутнім початком маштабної відбудови нашої країни. Зруйновані та знищені вщент міста, які будуть відбудовуватись, повинні враховувати як сучасні смарт технології такі як збереження енерґії, так і обов’язково концепцію baukultur – урбаністичної культури середовища життя“, – зазначила заступниця міністра культури Анас­тасія Бондар, яка у ній бере участь. Країни Европи підтримають післявоєнну відбудову та відновлення України. Про це йдеться у заяві, яку ухвалили в Давосі.