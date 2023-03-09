Дрони атакують Росію

Україна проводжає зиму серією успішних ударів по військовій інфраструктурі в тилу ворога на окупованих територіях. Також символічно дуже важливою атакою дронів на власне російській території. Географія маштабна – від південних кордонів до Центрального федерального округу. Деякі пролетіли понад 400 кілометрів. Як мінімум один із них вразив ціль: внаслідок удару по „Роснефті“ в Туапсе сталася пожежа. Через „невідомий об’єкт у повітрі“ в Петербурзі тимчасово було закрито аеропорт Пулково, в повітря піднімали винищувачі. Дрони також були помічені у Біл­городі, Підмосков’ї та Брянській області. За деякими даними, безпілотник, що впав у Підмосков’ї, не був збитий, а різко втратив висоту, можливо, через те, що скінчилося пальне, і пошкодив крило, зачепившись за дерева. Апарат упав під Коломною поруч із об’єктом „Газпрому“, всього за 100 кілометрів від Кремля – йому знадобилося б 43 хвилини, щоб долетіти до нього.

У низці російських реґіонів пролунала повітряна тривога. Зокрема, у Воронезькій, Білгородській областях, а також у Краснодарському краї. Місцеві радіостанції та телеканали сповіщали про „ракетний удар“, закликаючи негайно пройти в укриття на тлі звуків сирен.

Як видно, достукатися до росіян набагато ефективніше за допомогою звуків повітряної тривоги та вибухів на інфраструктурних об’єктах.