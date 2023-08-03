Дрони атакували російські кораблі

Міністерство оборони Росії повідомило, що в ніч на 1 серпня морські дрони атакували два російські патрульні кораблі „Сергій Котов“ і „Василь Биков“. У відомстві стверджують, що вони знаходилися в південно-західній частині Чорного моря, за 340 км на південний захід від Севастополя, де нібито „виконували завдання з контролі судноплавства“.

Українські військові ці заяви покищо не коментували. Наприкінці червня російське міністерство оборони повідомляло про спробу удару по патрульному кораблю „Сергій Котов“, який знаходився в тому самому районі: у південно-західній частині Чор-ного моря, за 370 кілометрів від Севастополя. У серпні 2022 року надходили повідомлення про ймовірну атаку на патрульний корабель „Василь Биков“.

Російські патрульні кораблі здатні змінювати озброєння залежно від завдання та виконувати як ударну, так і оборонну функцію. Кожен із кораблів бути озброєний модульним ракетним комплексом „Калібр-К“ з ракетами Х-35 або ракетами сімейства „Калібр“. Крім того, на кожному патрульному кораблі розміщується авіяційна група – вертоліт і до чотирьох безпілотників в палубному ангарі.