До Олімпіяди залишився рік

26 липня відбулася церемонія з нагоди відзначення року до початку літньої Олімпіади 2024 року. Міжнародний олімпійський комітет офіційно запросив 203 країни взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, виключивши зі списку Росію і Білорусь.

Ґватемала також не отримала запрошення на Олімпіяду. Її виключили зі списку запрошених, оскільки наразі країну відсторонено від олімпійського руху через ймовірне втручання уряду в незалежність Національного олімпійського комітету країни. Літня Олімпіяда відбудеться з 26 липня до 11 серпня 2024 року, а Паралімпіяда – з 28 серпня до 8 вересня.

Україна наполягає на тому, що, враховуючи аґресію Росії проти України і допомогу Білорусі у веденні війни, російські й білоруські спортсмени не повинні бути присутніми на міжнародних спортивних аренах. У квітні Міністерство молоді та спорту України заборонило офіційним делеґаціям національних збірних брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Росії чи Білорусі.