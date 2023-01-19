До Дня українського політв’язня

12 січня Україна вшанувала пам’ять і добрим словом згадала співвітчизників, які за патріотичні переконання, що виявилися у вільній творчій і просвітницькій діяльності, понад 50 років тому зазнали репресій з боку тоталітарного комуністичного режиму. Саме 12-14 січня 1972 року одночасно було заарештовано декілька десятків учасників національно-демократичного руху. Серед них переважали хоробрі інтелектуали: Василь Стус, Іван Світличний, Євген Сверстюк, Іван Дзюба, В’ячеслав Чорновіл, Леонід Плющ. Ця трагічна подія ввійшла в історію як „генеральний погром“ українського шістдесятництва. Вона стала найбільш маштабною репресивною акцією кремлівської кліки і її київських пахолків проти українських патріотів у другій половині ХХ ст.

Героїчних, нескорених українців було репресовано за вказівкою ненависної Москви. Чорну справу виконали місцеві прислужники окупаційного комуністичного режиму. На жаль, вони ніколи не були покарані за рабську службу червоному московському драконові. Кремль дуже боявся відродження самостійницького українського руху, вбачаючи в ньому величезну загрозу для існування імперії. Тому жорстоко карав засуджених його учасників, запроторивши їх до холодної і сирої Мордовії. У чужинській глухомані українські патріоти багато років мучилися в умовах майже цілковитої ізоляції від світу, родин і друзів.

Ініціятором відзначення Дня українського політв’язня саме 12 січня був В.Чорновіл. Він завжди наголошував: засуджені за патріотичну діяльність мирні, інтеліґентні українці – це політичні в’язні, ідеологічні борці, а не кримінальні злочинці, як це тлумачив лукавий кремлівський ворог.

Демократичний світ дізнався про хоробрих українських борців за національні і політичні права рідного народу. Нова хвиля жорстоких репресій проти мирних інакодумців підтвердила політикам і громадськості передових держав: Україна не змирилася з тоталітарним московським окупаційним режимом. Найкращі її сини і дочки не припинили боротьби за волю. А деспотична, людожерська Московія неспроможна зламати політичний, ідеологічний і духовний спротив українського народу.