Дочку Лаврова вигнали з Грузії

ТБІЛІСІ. – Свято з нагоди весілля брата російського підприємця Олександра Винокурова, яке є зятем міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, було зірвано, повідомляє телеграм-канал Tbilisi Life. Служба державної безпеки та Міністерство внутрішніх справ Грузії 20 травня провели спецоперацію з вивезення підсанкційних осіб, серед яких були Катерина Винокурова, дочка Сергія Лаврова, з чоловіком. Наречений – брат чоловіка дочки Лаврова – і наречена, та решта гостей весілля залишилися в готелі „Kvareli Lake Resort“. А підсанкційна пара, за даними видання, знаходиться у Савдівській Арабії.

Брат російського підприємця Олександра Винокурова 20 травня зареєстував шлюб зі своєю дружиною у Тбілісі. Банкет із нагоди урочистостей плянувався в Кахетії.

Це викликало хвилю протесту серед населення. Президент країни Саломе Зурабішвілі заявила: „Я отримала запевнення від міністра внутрішніх справ, що люди, які збиралися справити весілля, виїхали. Таким чином, весілля не відбудеться. Це перемога суспільства, як свого часу від’їзд депутата Держдуми від КПРФ Сергія Гаврилова з країни”, – сказала С. Зурабішвілі.

Вона закликала уряд негайно запровадити „чорні списки“ та не пускати до країни людей, які перебувають під західними санкціями. „Це мінімальний захист країни“, – наголосила С. Зурабішвілі.

Організатори весілля повністю забронювали два готелі в мальовничому куточку Кахетії. Територію готелю оточили поліція та спецназ. Обстановка загострилася, коли до готелю прибули мікроавтобуси: протестуючі закидали їх яйцями з вигуками: „Російським немає місця в Грузії“. Вони вимагали, щоб росіяни негайно залишили територію готелю. Полі­ція затримала 16 осіб.

У самому готелі заявили, що дочки російського міністра у них немає. Журналіст „Мтаварі архі“ зателефонував до готелю та представився кур’єром квіткового магазину, який має передати Кате­рині Лавровій-Виноку­ровій квіти, у готелі відповіли, що квіти можна доставляти.

Увечорі у Тбілісі відбулася нова акція протесту проти відновлення авіосполучення з Росією.