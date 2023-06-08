Допомогли отримувати питну воду

Ізраїль підтримує Україну. Це і дні вишиванок в різних містах Ізраїлю, читання віршів українських клясиків, матеріяльна допомога у вигляді медичних аптечок, одягу, бронежилетів. Нещодавно родина нових репатріянтів Аліна та Едуард Асма-ковські з Семенівки Чернігівської области, яка межує Російською федерацією і зазнає чималих обстрілів, руйнувань, придбали землякам 100 бандажів. А ще в одному з святих міст Ізраїлю Нацереті, де тепер мешкають, подружжя з такими ж однодумцями та шанувальниками україністики, проводять вечори та зустрічі, на яких розповідають про страхіття війни.

Головний рабин України Моше Реувен Асман, який відомий своєю підтримкою України не лише словами, молитвами, але і добрими справами, передав у Миколаївську область апарат, який виробляє воду з повітря. Це допоможе жителям області отримувати чисту питну воду. Адже Миколаїв залишився без водопостачання рік тому, коли російський аґресор обстріляв водогін Херсон-Дніпро. Після звільнення частини Херсонщини водогін вдалось відремонтувати. Але росіяни обстріляли насосну станцію і залишили миколаївців без прісної води.

М. Асман зазначив, передаючи апарат очільнику Миколаївської області Віктору Кіму: „Це новітня ізраїльська розробка. Завдяки нашим друзям з Ізраїлю та Америки ми отримали партію таких апаратів, і вже запустили їх у роботу. Велика подяка голові Миколаївської ОДА Віталію Кіму, меру міста Очаків Сергію Бичкову за співпрацю та чітку організацію взаємодії. Дякую єврейській громаді та головному рабину Миколаєва Шолойму Готлібу за важливий внесок у перемогу“.

Незабаром інші реґіони України отримають такі установки, де відчувається нестача питної води.

У кольори українського прапора пофарбували автобус, який курсує маршрутами Тель-Авіва та розмістили на ньому український тризуб.