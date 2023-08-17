Допомогли американські приятелі

БЕРЕЖАНИ. – За матеріяльної підтримки Злученого українського американського допомогового комітету (ЗУАДК) у Бережанах відбувся табір літніх наукових студій „Дирижабль Джоуля“. Його учасниками, крім місцевих дітей та пластунів, стали діти, виховники та волонтери з Донецька, Бахмута, Києва, Житомира, Харкова та інших 24 населених пунктів.

Серед чудової природи діти, які постраждали від війни, діти з родин військових ставали друзями для юних бережанців, знайомилися з історією краю, спілкувалися, вивчали українські пісні, брали участь у спортивних змаганнях.

Громадська організація „Рідне місто“ та організаторка табору Алла Соколовська подбали про подарунки для дітей, веселий відпочинок, про смачну їжу та цікаву пізнавальну програму.

Разом із Сергієм Хоменком за допомогою телескопу діти досліджували зірки та планети. Завдяки авторові пізнавальної гри „Лісові комерсанти“ Сергію Вожжову, учасники табору вчилися фінансової грамотности. Представник ЗУАДК Юрко Кулик розповідав про благодійність у воєнний час і навчав дітей бути маленькими волонтерами для військових. Відбулася зустріч з лейтенантом поліції Ростиславом Степанчаком та учасниками юнацького корпусу поліції „Бережанські шерифи“. Діти здійснили екскурсію до Тернополя, на телестудії вони пізнавали уроки журналістики.

Біля вечірньої ватри діти разом з виховниками співали українські пісні, плели віночки з польових квітів, робили сердечка подяки для доброчинців ЗУАДК-у, які подарували юним українцям справжнє свято у час війни.