Допомога йде з Італії

За рік великої війни Італія загалом прийняла майже 200 тис. українських біженців. Разом з новоприбулими кількість українців в Італії зросла до півмільйона. Багато новоприбулих разом із земляками, які вже обжилися на Апенінах, та з небайдужими італійцями стали аванґардом в наданні гуманітарної допомоги тим, хто в Україні. Координаційним центром для сотень волонтерів стали Патріярший прокатедральний собор Святої Софії у Римі і релігійне товариство „Свята Софія“, які мають давні благодійні традиції від свого засновника Патріярха Йосифа Сліпого.

Історія сягає 1963 року, коли Й. Сліпий прибув після 18-літнього ув’язнення в таборах до Риму, де розпочалися не лише новий етап його життя та діяльності, але й нова сторінка в літописі Української греко-католицької церкви. Основним завданням Товариства „Свята Софія“, яке одержало юридичний статус 50 років тому, стало збереження спадщини Патріярха Йосифа, втілення в життя його ідей та задумів, підтримання різних проєктів УГКЦ. Окрім цього, Товариство опікується студентами з України, які навчаються в університетах Рима. Зараз Товариство „Свята Софія“ активно допомагає Україні.

„Цей собор завжди був символом єдності „в розсіянні сущого“ українського народу, а в сучасних обставинах, зокрема, після повномаштабного російського вторгнення, взяв на себе місію допомагати Україні у воєнних умовах, став важливим духовним і гуманітарним центром для багатьох біженців з України. Парафіяни нашого собору разом з італійцями уже на другий день об’єднали зусилля задля нашої перемоги“, – каже ректор собору о. Марко-Ярослав Семеген.

Настоятель храму родом з Бережан, випускник Тернопільської вищої духовної семінарії ім. Патріярха Йосифа Сліпого. Після закінчення семінарії здобув ступінь ліценціята Папського орієнтального інституту у галузі літургійних наук. У Римі з 2009 року, опікувався українськими еміґрантами на всій території Італійської республіки. Із 2013 року – президент Товариства українських католиків „Свята Софія“ і ректор собору. Із 2017 року – член Ради у справах міґрації при Єпис­копській конференції Італії та директор офісу „Міґрантес“ Апостольського екзархату.

Патріярх хотів, щоб тут було місце, котре збиратиме всіх людей. Цей заповіт тут виконують гідно, єднаючи тепер весь світ з Україною в допомозі проти ординської навали Росії.

Роповідає о. Марко: „Горе України об’єднало людей різних національностей, різних конфесій, релігій і віросповідувань. Папа Франциск надав медикаменти з аптеки Ватикану через папського роздавача милостині Конрада Краєвського. Окрім цього, сам кардинал особисто передав допомогу українцям у вигляді медичних засобів.

Щодня відправляли гуманітарні вантажі. Волонтерський центр взяв на себе медичні витрати на лікування та протезування українських біженців з інвалідністю, закупівлю необхідної ортопедичної продукції для вразливої категорії українців. Ми маємо всі звіти за свої передачі, в нас нічого не пропало, бо ми мали надійних партнерів, як у світі, так і в Україні.

Ми працюємо винятково з церковними інституціями, а вони роздають товари адресно. Днями ми відправили 20-тонні фури з продуктами та ліками до Харкова, Запоріжжя, Херсона. Тісно співпрацюємо з Тернопіль­ським „Карітасом“, Катедральним собором. Маємо безпосередній зв’язок з волонтерськими осередками Тернопільського національного медичного університету ім. І. Гор­бачевського, Тернопільської вищої духовної семінарії ім. Пат­ріярха Йосифа Сліпого. Крім гуманітарних вантажів, ми передавали генератори, автомобілі. Саме Архиєпископу і митрополиту Тернопільсько-Зборів­ському Василію Семенюку ми з іншими священиками Італії передали сім автомобілів (два позашляховики та п’ять реанімобілів) для потреб Збройних сил України. Назагал від нас вийшло 138 одиниць завантаженої техніки, 108 фур в середньому по 20 тонн гуманітарного вантажу.

Римське представництво Хрис­тиян­ських асоціяцій італійських робітників відкрило своє „вікно для біженців“ з надання послуг правової допомоги переселенцям з України саме при соборі. Римське муніципальне комунальне підприємство з електроенерґетики та водопостачання також активно співпрацює у пляні гуманітарної допомоги.

Християнські асоціяції італійських робітників за служіння загальному благу в рамках допомоги біженцям з України нагородили Римське товариство „Свята Софія“ відзнакою „Ткацьк­ий верстат солідарності“, який нібито створює (плете) соціяльну мережу міста. А ід міської ради Риму ми отримали ще нагороду – статуетку „Мама Рим і її найкращі діти“, зроблену з особливого дерева, яке впало в лісі.

Зараз для тих, хто перебуває під тимчасовим захистом Італії, триває період адаптації. Є актуальним вивчення мови. Було кілька спонзорських проєктів, перші курси по 170 людей. В проєкті – професійна орієнтація. Італія відкрила багато стипендій для наших студентів.

Ми співпрацюємо з головою Християнського товариства українців Італії, координатором оргкомітету „Евромайдан Рим“ тернополянином Олесем Городецьким, який щонеділі проводить маніфестації , часто виступає в етерах місцевих радіо і телебачення, доносячи правду про ситуацію в Україні.

Я ось дивлюся на цей собор Патріярха Йосифа, на цю неймовірну мозаїку, яка ввібрала в себе енерґетику кожного камінця і створила гармонію, яка заворожує своєю силою, величчю і красою. Якщо ближче подивитися: нерівні камінці, горбаті, із западинками, криві. І, якщо виколупаєш один з них, лишається дірка, яка руйнує гармонію, а камінець стане просто грудочкою, яка сама собою і цінності не має. А на мурах вони всі мають своє місце, вносять колорит у загальну картину цього настінного Євангеліє. Ми повинні розуміти, що кожен з нас – камінець і, коли ми укладені в один процес, то ми є його каталізаторами, а коли виборсуємося з нього, то руйнуємо цілеспрямованість дії і самі себе обезсилюємо, стаємо неспосібними нічого потужного зробити. Тому кожен на своєму місці мусить робити те, що може робити. Тоді ця мозаїка працюватиме на нашу перемогу“.