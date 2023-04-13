Допомога від Черкаського району

СМІЛА, Черкаська область. – 24 березня на фронт відправлена чергова партія допомоги від Черкаського району. У Смілі було вручено ключі від авт, а також засоби зв’язку українським воїнам, котрі дають рішучий відпір російським аґресорам.

П’ять сучасних і потужних позашляховиків придбано за підтримки Народного депутата України Олександра Завітневича, приватного підприємства „Науково-виробничий центр репродуктивне зерно” та фармерського господарства „Прогрес-ЛС”. Три з них вирушили на передову завдяки сприянню виконавчого комітету Смілянської міської ради.

А Черкаська обласна військова адміністрація та Черкаська районна військова адміністрація придбали два комплекси супутникового зв’язку STARLINK з абонплатою. Перед відправкою транспортні засоби були завантажені речами та продуктами харчування з Черкаського районного складу. А це спальники, одяг, постільна білизна, засоби гігієни та м’ясні консерви.

Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець подякував і всім, хто долучився до цієї доброї справи.