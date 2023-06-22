Допомога вчителям від британців

З 1 по 3 червня Британська спільнота „British council” приймала вчителів англійської мови з України, яких зібрали у Варшаві на курс „Викладання та навчання у важкі часи”. Це вже сьома група, яка долучилася до подібного навчання, починаючи з серпня 2022 року. 112 педагогів з різних реґіонів України приїхали до столиці Польщі, серед яких була Наталія Селіванова – вчителька зі Сміли.

Вчителі обговорили нові шляхи викладання, які диктує важка година російсько-української війни, а також вчилися методам створення безпечного середовища на уроці.

Н. Селіванова познайомилася з Лі Ґібсон – директоркою Британської ради в Україні, дала інтерв’ю французькому телеканалу AFP, в якому поділилася власним досвідом роботи українського вчителя в умовах війни, розповіла звідки черпає енерґію, висловила подяку за увагу до України і її проблем, подякувала за цікавий курс і запрошення взяти у ньому участь.