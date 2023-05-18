Допомагають українці з Данії

БЕРЕЖАНИ, Тернопільська область. – Бережанець Роман Ткач організував серед українців у Данії волонтерський центр для допомоги українським військовим на передовій. Завдяки щедрості людей уже вдалося зібрати більше півмільйона данських крон, купили 15 автомобілів і амуніції для Збройних сил України. Військову допомогу відправляють у різні бойові бриґади.

Разом з громадянами Данії волонтери проводять свято українських етнотрадицій на підтримку ЗСУ. Для благодійників приємно бачити, коли їхня допомога доходить до українських захисників. Разом з подякою бійці передають їм українські прапори з побажаннями миру та перемоги. А недавно Р. Ткач отримав від однієї військової частини нагороду „Волонтер України за покликом душі“. Підтримують Романа у благодійності й інші українці. Галина Сапеляк пожертвувала 2 тис. евро на допомогу військовим в Бахмуті.

Символом миру стало у Бережанах одруження військового Ярослава та чуйної українки, парамедика Ірини. Бережанці побажали їм мирного неба та родинного щастя, подякували за мужність в обороні України.