Допомагають людям на Херсонщині

ТЕРНОПІЛЬ. – Тернопільські бриґади з Центру екстренної медичної допомоги працювали на звільненій від окупантів Херсонщині. Вони надавали медичну допомогу цивільному населенню, відвідували людей в їхніх домівках, які зруйновані від снарядів. Також тернополяни опікувалися важкопораненими військовими та доставляли їх до шпиталів. Ризикуючи власним життям, вони рятували наших захисників. На перешкоді часто були дороги у критичному стані, заміновані ділянки, але медики зуміли всім надати кваліфіковану і своєчасну допомогу.

Лікарка Центру екстренної медичної допомоги, пластунка і волонтерка Наталія Хміль отримала від Президента України нагороду „Золоте серце“. З початку повномаштабної війни Наталія очолила гуманітарний штаб тернопільського осередку Пласту. Разом з пластунами вона надсилає продукти бідним людям у прифронтових зонах, допомагає військовим на передовій, пластунам, які боронять Україну. Останній гуманітарний вантаж підготували для польового госпіталю під Бах­мутом. Передали одяг для поранених, одноразові рукавиці, великий генератор.