Допомагають закордонні українці

КИЇВ. – Найбільш активно громадсько-політичну діяльність за кордоном провадять українські діяспори у США, Польщі та Німеччині. Про це повідомила голова правління Громадянської мережі „Опора“ Ольга Айвазовська на презентації у Медіацентрі Україна-Укрінформ результатів досліджень щодо міґрації, медіяспоживання та громадсько-політичної активности вимушених переселенців. У Британії програми, спрямовані на допомогу українцям, теж мають певний вплив.

Водночас, на її переконання, не можна допустити розриву зв’язків між тими, хто виїхав з України, і тими, хто залишився.

Айвазовська також зауважила, що над відновленням потрібно працювати вже зараз, а не чекати, що війна закінчиться, захисники повернуться додому і будуть займатися розв’язанням усіх проблем. Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк заявила, що 8 млн українців перебувають у вимушеній еміґрації, 90 відс. з яких жінки та діти.