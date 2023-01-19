Допомагають біженцям та бідним

ТЕРНОПІЛЬ. – Недавно працівники Тернопільського благодійного фонду „Карітас“ на чолі з директором о. Романом Загородним доставили гуманітарний вантаж до Волин­ського ліцею ім. Нестора Літописця у Кременці. Цей навчальний заклад під час війни став прихистком для біженців, дітей-сиріт та дітей, чиї батьки є позбавленими батьківських прав із Запоріжжя, Луганської, Донецької, Миколаївської, Херсонської областей. Діти тут навчаються і живуть у гуртожитку, проходять психологічну програму з реабілітації. Благодійники привезли продукти, засоби дитячої гігієни, теплий одяг для сиріт.

Перебуваючи з візитою у Тернополі, Патріярх УГКЦ Святослав Шевчук відвідав благодійний фонд „Карітас“, зустрівся з родинами переселенців, які постраждали від війни, поблагословив їх і підтримав потішаючим словом. Разом з волонтерами Патріярх вручив продуктові набори потребуючим людям.

На запрошення тернопільського „Карітасу“ сюди вперше приїхав волонтер Семмі Соу з Гонконґу, Китай. Він має великий досвід волонтерства у різних країнах світу.

Протягом трьох тижнів Семмі з місцевими волонтерами допомагав бідним людям та родинам біженців, зустрічався із студентами, а також навчав тернополян китайської кухні. Першого дня китаєць навчився українською мовою привітання „Слава Україні!“