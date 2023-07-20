ГЕЛЬСІНКІ. – Президент США Джо Байден підтвердив, що союзники України домовилися ґарантувати безпеку України до її вступу до НАТО. Про це він сказав 13 липня під час поїздки до Фінляндії на спільній пресконференції з фінським президентом Саулі Нііністьо:

„Ми ясно дали зрозуміти Президентові Зеленському, що не чекатимемо остаточного рішення про вступ до НАТО, аби взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення довгострокової безпеки України“. Він нагадав, що лідери G7 виступили з новою спільною деклярацією про підтримку України і до неї можуть долучатися будь-які країни для ведення переговорів щодо двосторонніх угод про безпеку з Україною, поки вона офіційно стане членом НАТО.