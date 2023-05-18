Домовилися про ексгумацію жертв УПА

ВАРШАВА. – Прем’єр-міністер Польщі Матеуш Моравецький розкрив подробиці розмови із Володимиром Зеленським під час церемонії вручення Міжнародної премії Карла Великого 2023 року в німецькому Аахені. В. Зеленський розповів йому про злочини російських військових та про ракетні обстріли і в той же час говорив про необхідність додаткових поставок зброї та боєприпасів, щоб українці могли бути максимально ефективними. Крім того, польський прем’єр обговорив із Зеленським історичні питання: „Ми говорили про ексгумації польських жертв Української повстанської армії. Ми вимагаємо права провести їх якнайшвидше, хочемо, щоб це відбулося ще в травні-червні. Сподіваюся, що цього разу українська сторона дотримає свого слова“.

Він додав, що Президент України позитивно відреаґував на ці запити.

Питання відновлення пошуково-ексгумаційних робіт тривалий час було серед проблемних у польсько-українських відносинах. У 2019 році В. Зеленський пообіцяв скасувати введену попередньою українською владою заборону на ексгумації та пошуки останків польських жертв на території України, що стало відповіддю на знесення пам’ятника УПА у Грушовичах на Підкарпатті. Перші пошукові роботи у Львові відновили у листопаді 2019 року. Українська сторона видавання наступних дозволів обумовила відновленням сплюндрованої у січні 2020 року могили вояків УПА у Монастирі. Знищену надмогильну плиту тоді відновили, але без списку імен воїнів УПА, які загинули у боях з радянським НКВД.