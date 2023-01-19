Для Збройних сил України придбали автомобілі

СМІЛА, Черкаська область. – „Сміливим від смілян!” – під таким гаслом відбулася 6 грудня акція на Майдані Слави. Привітати мужніх і незламних захисників прийшли представники місцевої влади і громадськости.

Голова Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бан­дурко і міський голова Сергій Ананко вручили воїнам почесні відзнаки.

Силам територіяльної оборони Черкаського району, підрозділам військово-морської піхоти та сухопутних військ було вручено ключі від трьох транспортних засобів для виконання бойових завдань. Легковий автомобіль придбали завдяки директору товариства „Зоря” з села Руська Поляна Миколі Дарієнку, а в придбанні двох вантажних автомобілів допоміг аґропідприємець зі Сміли Віталій Лисенко.

До акції долучилися і смілянські школярі: вони наготували аж п’ять автівок з ласощами, які просто з центрального майдану були відправлені на передову.

Присутні схилили голови перед пам’яттю загиблих українських воїнів.

Усе, що назбирали для воїнів, освятив військовий капелан Михайло Шевчук.