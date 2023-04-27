Для допомоги волонтерам

Українські волонтери допомагають військовим та цивільним, але зараз і самі потребують підтримки: юридичних консультацій, роз’яснень та навчання. На часі також правові зміни, що захистять волонтерів та дозволять їм ще ефективніше втілювати свою місію. Найактуальніші теми – правовий статус волонтерів, оподаткування та державна політика.

На це вказують результати опитування щодо правових питань, пов’язаних з діяльністю волонтерів в Україні, яке провів Центр демократії та верховенства права спільно з Українською волонтерською службою в межах проєкту “Ініціятива секторальної підтримки громадянського суспільства України” 6-20 березня.

Організатори також дізналися, які напрями є ключовими для українських волонтерів.

Для цього команда ЦЕДЕМ зібрала думки 173 представників волонтерських спільнот з усієї України. Серед них – як індивідуальні волонтери, так і члени неприбуткових організацій або люди, що допомагають їм.

З огляду на повномаштабну війну, найчастіше опитані волонтери допомагають Силам оборони та органам державної влади – 108 респондентів (62.8 відс.) працюють у цьому напрямі.

Однак і соціяльний волонтерський рух не зупиняється: 96 учасників опитування (55.5 відс.) зазначили, що допомагають малозабезпеченим або громадянам у складних життєвих умовах, 63 (36.4 відс.) здійснюють діяльність з порятунку постраждалих від бойових дій, аварій чи стихійних лих, 40 (23 відс.) – допомагають відновлювати зруйновані міста та села. Є й чимало інших напрямів, де працюють українські волонтери, серед них захист довкілля та історичної спадщини, порятунок тварин, догляд за хворими.

Крім готовности допомагати іншим, у волонтерів є ще один спільний запит: їм потрібні правові роз’яснення та консультації. Лише двоє зі 173 опитаних не мають такого запиту. Адже після початку повномаштабної війни тисячі людей вперше стали волонтерами – у них є бажання і сили долучатися, однак бракує досвіду та юридичних знань.

Найчастіше волонтери просять пояснити, як отримати посвідчення та де воно може знадобитися (119 відповідей, 69 відс.). Також опитаних цікавлять способи підтвердити статус волонтера (97 відповідей, 56 відс.). 107 респондентів (62 відс.) хотіли б знати, як потрапити до реєстру волонтерів.

Часто українські волонтери збирають гроші на власну банківську картку, тож 45 відс. опитаних (або 78 людей) цікавить роз’яснення: що робити у такому випадку та як зареєструватися. Їхній інтерес виправданий, адже волонтери, які збирають кошти на особисту картку від різних джерел можуть не деклярувати їх як дохід і, відповідно, звільняються від сплати податку. Але для цього вони мають бути включеними до Реєстру волонтерів.

Також респондентів цікавить тема договору про волонтерську діяльність, який укладають з організацією та питання виїзду за кордон, якщо потрібно привезти гуманітарну допомогу.

Відзначимо, що волонтери, які співпрацюють з організаціями або фондами, особливо часто просять про роз’яснення щодо бухгалтерського обліку, звітування та оподаткування витрат громадської чи благодійної організації (87 опитаних, 56 відс.). Тож сектор потребує не лише пояснень та консультацій від органів влади, а й фахової бухгалтерської допомоги. А індивідуальних волонтерів цікавить, як звітувати за зібрані на картку кошти та чи оподатковуються вони (97 опитаних, 59 відс.).

Аби вирішити ці проблеми, опитані волонтери пропонують створити єдиний офіційний майданчик з консультаціями та можливістю обмінюватися запитаннями і відповідями.

Загалом, на думку респондентів, найнагальнішими є такі правові зміни: запровадження соціяльних ґарантій для волонтерів, адже вони часто ризикують своїм життям і здоров’ям; спрощення механізму реєстрації в Реєстрі волонтерів; зміни податкового законодавства, аби неприбуткові організації не платили податки з прямих витрат на волонтерську діяльність.

Зазначимо, що чимало запитів стосувалися психологічної підтримки для волонтерів, а також механізму здорової комунікації: як всередині волонтерської спільноти, так і між волонтерами та органами влади.

Зважаючи на дані респондентів, організатори опитування рекомендують органам влади, які втілюватимуть Державну програму з розвитку волонтерської діяльності в Україні:

– популяризувати волонтерство в Україні;

– розвивати співпрацю волонтерів з державними органами; створити більше офіційних офіційних роз’яс­нень з тем, які цікавлять волонтерів.

Це опитування проведене спільно з Українською волонтерською службою в межах проєкту “Ініціятива секторальної підтримки громадянського суспільства України”, який здійснює ІСАР Єднання у партнерстві з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Аґентство США з міжнародного розвитку (АМР США).