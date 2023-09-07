КИЇВ. – 31 серпня в Українському кризовому медіа-центрі (УКБЦ) відбулася дискусія на тему: „Українські біженці – ціль російської пропаґанди. Як розгорталася кампанія Кремля по цькуванню українців у світі“.

“Росія хоче добитись від кожної демократичної країни двох речей – закритись на власних проблемах і вийти з міжнародної коаліції на підтримку України. Дезінформація проти українців, яка зараз шириться Чехією, яскравий приклад того, як працюють російські аґенти впливу”, – сказав Д. Жмайло.

Загроза подібних випадків з метою послабити західну коаліцію з часом лише зростатиме. Протидіяти та знешкоджувати загрози і російські впливи всередині країн повинно бути першим завданням на порядку денному у всій Европі.